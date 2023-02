'Proletengedrag Peter Gillis kent geen grenzen'

Nu blijkt dat Jaimie Vaes zelf de beelden van haar vermeende mishandeling heeft doorgestuurd naar Yvonne Coldeweijer is de grote vraag kan dit in haar nadeel gaan werken? In een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé beantwoorden Evert Santegoeds en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden deze opvallende wending in deze zaak. Verder heeft Chantal Janzen een huis aangeschaft in een van de duurste wijken van het land en prinses Amalia en koningin Maxima zijn gespot in Madrid.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

