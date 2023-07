11:51 Einde Chateau Meiland nabij: ‘Mooi geweest!’

Het was weer een enerverende showbizzweek! In de podcast Strikt Privé luiden Evert Santegoeds en Jordi Versteegden het weekend in met nieuws over de Meilandjes. Is het einde van de realityserie nabij? Mart Hoogkamer werkt aan zijn comeback na het beruchte bierincident. Heeft de zanger zijn podiumangst overwonnen? Rick Engelkes moet 3,7 miljoen euro aan coronasteun terugbetalen aan de staat. Waar haalt de theaterproducent dat geld vandaan? En in de luisteraarsrubriek ‘Eventjes aan Evert vragen’ onthult de hoofdredacteur van Privé wat er in de studio gebeurt tijdens de reclameblokken van Shownieuws.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

