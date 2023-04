'André Hazes moet langs bij Rachel'

André Hazes staat aan de vooravond van zijn comeback. Entertainmentverslaggever Jordi Versteegden sprak de zanger en hield daar gemengde gevoelens aan over: „Hij zegt zelf dat hij er klaar voor is, maar de spanning druipt wel van hem af.” In de podcast Strikt Privé merkt Jordi op dat Hazes zich wel opnieuw moet gaan bewijzen tegenover zijn publiek, het aangekondigde concert in Ahoy is namelijk nog niet uitverkocht. Verder in de podcast: Jan Uriot solliciteert naar een rol in The Passion en Gordon moet één persoon niet vergeten.

