12:07 ‘Ik ontbeet met 800 calorieën zonder dat ik het doorhad’

Volgens het CBS kampt een kwart van de jongvolwassenen met overgewicht. Presentator Jort Kelder had het recentelijk over een ‘spekpandemie’ en vroeg zich af of dikke mensen meer zorgpremie moeten betalen. Verslaggever Kitty Herweijer vindt dat er teveel lust is in de samenleving om dikkerds het leven zuur te willen maken. Maar hoe kunnen we dit groeiende probleem dan aanpakken? Dat bespreekt Kitty samen met haar podcast-kompaan Elif Isitman in een nieuwe aflevering van de podcast Ongefilterd. Ze schakelen de hulp in van Tim ’S Jongers, hij schreef het boek Beledigende Broccoli waarin hij betoogt dat verandering niet enkel bij individuele keuzes ligt.

Verder in de podcast: Kitty en Elif haten op ‘yuppenfriet’ en de ‘woke-tosti’. Wanneer komt er een beweging om in de horeca weer een tosti te kunnen krijgen zoals deze ooit bedoeld is? Wit casinobrood, goed gesmolten kaas en GEEN pitten.

De podcast Ongefilterd met Kitty en Elif is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

