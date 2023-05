07:04 Nieuwe topvechter : ‘Ik vergat mijn schoenen voor een gevecht’

De bekendste kickbokstrainer ter wereld Mike Passenier is duidelijk: „Vechters moeten altijd klaar staan, want je kan zomaar aan de beurt zijn.” In de podcast de Rechtse Directe vertelt ‘Big Mike’ hoe het is om op het wereldtoneel te staan als trainer van de allergrootste vechters. Ook te gast is Chico Kwasi, een jonge vechter die onder de hoede van Mike steeds vaker laat zien klaar te zijn voor de spotlight. Kwasi bouwde gestaag aan zijn reputatie in het buitenland want in Nederland zijn er vooral ‘krokettenzaaltjes’. Hoewel Kwasi zich stormachtig ontwikkelt vertelt Mike in de podcast hoe de jonge vechter een keer een essentieel onderdeel van zijn uitrusting vergat voor een gevecht.

De podcast De Rechtse Directe is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

