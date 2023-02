Moeten starters nu toeslaan op de woningmarkt?

Een nieuwe ‘Roaring Twenties’, een ‘Summer of Love’. Het zijn een lonkende vooruitzichten als we op stoom komen na de coronacrisis, maar hoe realistisch is het? In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’ blikken Herman Stam en Martin Visser vooruit op het herstel van de economie na de coronacrisis. Visser heeft vertrouwen in een snelle opleving, maar jarenlange euforie? „We zijn geneigd om alles snel achter ons te laten. Voor je het weet staan we weer op zweterige, onhygiënische feestjes. Maar we moeten ook oppassen dat we niet in een nieuwe schuldencrisis verzeilen.”

