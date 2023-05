15:03 Helpt Matthijs zijn liefje aan tv-show?!

Opvallend: de geliefde van Matthijs van Nieuwkerk zou een overstap naar televisie wel zien zitten. „Bij een lokale zender heeft ze nu een eigen talkshow, en in kleine kring heeft ze de ambitie uitgesproken om dit ook landelijk te gaan doen”, zegt Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Ook entertainmentverslaggever Jordi Versteegden heeft nieuws over Matthijs, Loretta Schrijver is namelijk pislink op de voormalig presentator. Verder in de podcast: Chantal Janzen heeft een openbaring gedaan over haar seksleven en er ontbreekt een belangrijke artiest tijdens de concerten van John de Bever.

