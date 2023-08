12:03 ‘Hier stelt Duncan zich ontzettend aan’

In een nieuwe aflevering van Strikt Privé verbaast Evert Santegoeds zich over de verbazing van Duncan Laurence na het behalen van 1 miljard streams op Spotify. De Privébaas wijst erop dat de Songfestivalwinnaar helaas ook een ánder record op zijn naam heeft staan. Het internet is in de ban van de 15-jarige Emma Kok, die door André Rieu is meegevraagd op wereldtournee. Jordi Versteegden heeft haar zien optreden in Maastricht en kent het verhaal achter haar succes. Thijs Römer moet toch echt de bak in vanwege de onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. Evert acht de kans klein dat de acteur in hoger beroep gaat. En: goed nieuws voor Marco Borsato!

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer