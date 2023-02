‘Vergeten dat hij zelf vieze Youpie was?!’

Verbazing alom na de foto van Linda de Mol en Jeroen Rietbergen in Parijs, nota bene op Valentijnsdag. Evert Santegoeds benadrukt dat iemand als Youp van ’t Hek echter niet de persoon is „om vieze Jeroentje de oren te wassen.” Ook Igone de Jongh is gespot met haar ex Thijs Römer, die wordt vervolgd vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag richting minderjarige meisjes. Zijn de twee weer bij elkaar? Verder gaat het in de podcast Strikt Privé uitgebreid over het stilzwijgende afscheid van ‘Nicolleke’ uit het SBS-programma Massa is kassa. De hoofdredacteur van Privé weet dat de ex van Peter Gillis heimelijk contact zocht met andere mannen. En er lijkt schot te zitten in de zaak Marco Borsato. Een dezer dagen komt het Openbaar Ministerie met nieuws.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

