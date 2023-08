12:04 ‘Toen barstte Marco Borsato in tranen uit’

Marco Borsato is in het openbaar in huilen uitgebarsten. Evert Santegoeds vertelt het ontroerende verhaal in een nieuwe aflevering van Strikt Privé. Ook Glennis Grace hield het niet droog bij een interview met YouTuber Robbert Rodenburg. Volgens de hoofdredacteur van Privé moet de zangeres „niet janken, zolang ze geen boete doet in het openbaar.” Verder in de podcast: Thijs Römer werkt zichzelf steeds meer in de problemen, chefkok Sergio Herman doet een stapje terug en er is een nieuwe trend gaande in de televisiewereld.

