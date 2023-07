07:32 'B&B Vol liefde-Walter gebruikt deze tactiek!'

Het seizoen van B&B Vol Liefde maakt de tongen los in een nieuwe aflevering van de podcast Reality Snack. Kitty Herweijer, Marijn Schrijver, Eva van Riet en Hein Keijser bespreken het wel en wee van de single B&B-houders. Natuurlijk gaat het uitgebreid over de nieuwe gasten. Maken zij het net zo bont als hun voorgangers? Ondertussen begint B&B-eigenaar Joy vooral heel erg in zichzelf te geloven, krijgt Claudia inzinking na inzinking en is het duidelijk wat de tactiek van ‘tantra-Walter’ wordt als het programma is afgelopen.

