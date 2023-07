12:16 'Eindelijk duidelijkheid over hondjes Gordon'

Ook op vrijdag nemen Privé-icoon Jan Uriot en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden het allerlaatste nieuws door over de sterren. Eindelijk is het mysterie over de hondjes van Gordon opgelost! Jan komt met duidelijkheid over de viervoeters in de podcast. Ook Jordi heeft nieuws. Hij was bij het concert van André Rieu op het Vrijthof en de violist heeft grootst nieuws over een optreden bij de Formule 1. Tot slot bellen de heren met Jari, hij heeft een nieuwe versie gemaakt van het nummer Klomp met een Zeiltje.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

