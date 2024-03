‘Gordon voorlopig niet aan de slag bij Talpa’

Er is weer wat raars aan de hand met Gordon. De zanger zou gezoend hebben met Sylvie Meis maar daar zet Jan Uriot vraagtekens achter. In een nieuwe aflevering van Strikt Privé laat de sterverslaggever aan entertainmentverslaggever Jordi Versteegden weten waarom hij denkt dat Sylvie en Gordon toch een uitstekende match zouden zijn. Verder: een grap van Hans Teeuwen over burgemeester Femke Halsema is in het verkeerde keelgat geschoten. Jan vertelt wat Joost Klein op het podium gaat doen tijdens het Songfestival. En Jordi heeft een exclusieve primeur over De Oranjezondag.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

