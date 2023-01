Peter Gillis: 'Wat ik deed bij de politie'

Er is wederom onrust rond Peter Gillis. De auto van Massa is Kassa-ster was gespot voor een politiebureau in België. In de podcast Strikt Privé geeft entertainmentverslaggever Jordi Versteegden duidelijkheid over dit voorval, hij sprak met Gillis en die geeft een verklaring over het hoe en waarom. Verder bespreekt Jordi samen met Evert Santegoeds het compliment dat prins Harry gaf aan onze koning Willem-Alexander en de liefdes reünie van ‘De Scheetjes’.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

