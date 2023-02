'Domme actie van Samantha Steenwijk'

Evert Santegoeds heeft pardoes de halve finale van De Slimste Mens gehaald. Daarom vraagt entertainmentverslaggever Jordi Versteegden in de podcast Strikt Privé wat de Privébaas allemaal weet over de familie Hazes. De erfeniszaak is een ongekend theaterstuk, ziet Santegoeds. Gaat André zich alsnog aansluiten bij Roxeanne? Lil Kleine heeft een nieuwe single uitgebracht waarin hij rapt over de problemen met zijn ex Jaimie Vaes, Glennis Grace heeft laten weten waar zij haar taakstraf zal uitvoeren en het cancelen van Marco Borsato is volgens Evert volstrekt doorgeslagen.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

