23 mei Welke afspraken had VI met Rutte?

Het is de mannen van Vandaag Inside maandagavond weer niet gelukt om premier Rutte weg te sturen. In de podcast Strikt Privé evalueren Evert Santegoeds en Jordi Versteegden de moeizame aflevering van het populaire SBS-programma. Ook is er veel te doen om de komst van Marcel van Roosmalen naar SBS. Verder: Erica Meiland is opvallend fel op de gemeente Noordwijk, waar zij zelf raadslid is. Roel van Velzen gaat jureren in een nieuwe talentenjacht van de EO en André Hazes past een noodgreep toe na het niet uitverkopen van Ahoy Rotterdam.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

