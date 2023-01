‘Band tussen moeder en dochter Hazes zwaar verziekt’

Na lang wachten is de documentaire over Prins Harry en Meghan Markle eindelijk te zien. Houdt het Britse koningshuis haar adem in of vallen de onthullingen mee? Die vraag beantwoorden Evert Santegoeds en Jordi Versteegden in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Evert merkt op dat de kijker niet moet vergeten dat Meghan van huis uit een actrice is en dus niet zal schromen om te overdrijven. Verder gaat het in de podcast over de mediaoptredens van Gordon en Rob Kemps en de opvallende uitspraak van Roxeanne Hazes.

