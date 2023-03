'Dit zijn we vergeten te vragen aan Katja Schuurman'

De nieuwe Privé is uit! En dus praten Evert Santegoeds en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden in de podcast Strikt Privé over al het laatste nieuws van de sterren. Zo verbaast de hoofdredacteur van de Privé zich over het feit dat Mart Hoogkamer amper iets heeft gekregen van Bacardi na zijn gigantische hit met Zwemmen (in Bacardi Lemon): „Hij heeft een paar flessen gekregen van dat drankmerk, het is een beetje karig.” Verder gaat het over de parallellen tussen Katja Schuurman en Sylvie Meis. En wordt het nieuwe boek van Ivo Niehe een unaniem belachelijk groot succes?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer