12:05 'Wilfred Genee stelt Dries teleur!'

Opvallend: Wilfred Genee kondigde in Businessclass aan dat hij samen met Harry Mens zou gaan optreden bij de concerten van Dries Roelvink in het concertgebouw. Maar nu krabbelt hij terug. Dries geeft tekst en uitleg! Verder bespreken Evert Santegoeds en Jordi Versteegden in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé al het laatste nieuws over de sterren. Komt er een revival van de realityserie over Frans Bauer? En had Rob Kemps de presentator moeten zijn in plaats van Johnny de Mol bij de nieuwe spelshow op SBS6?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

