20 jul. 'Sylvie Meis is niet alleen haar tassen kwijt'

Opvallend nieuws: de ex-man van Sylvie Meis is in Saint-Tropez gespot met een nieuwe verschijning aan zijn zij. In de podcast Strikt Privé vertelt Evert Santegoeds wie de nieuwe vrouw in het leven van Niclas Castello is en waarom het opmerkelijk is dat ze juist in Saint-Tropez zijn gespot. Verder in de podcast: Koning Willem-Alexander heeft de Belgische Koning afgetroefd en een bijzondere timing voor de vakantie van De Meilandjes.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

