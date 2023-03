'Wesley Sneijder diep door het stof'

Gaat het rapport over de misstanden bij The voice het programma de das om doen? Dat verwacht Evert Santegoeds niet. „Wat er heeft plaatsgevonden is nog steeds niet duidelijk daarvoor is het rapport te abstract”, vertelt de hoofdredacteur van de Privé in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Verder: heugelijk nieuws voor Dries Roelvink, hij gaat optreden in het Concertgebouw en presentatrice Aïcha Marghadi spreekt zich uit over NOS Studio Sport.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

