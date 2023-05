12:07 'Keiharde telefoonclash Ruud en Gerard'

Het stormt tussen Ruud de Wild en Gerard Joling. Eerder noemde Gerard aan tafel bij Jinek de radio-dj onfris en de zanger sprak negatief over de docuserie rond De Wild en zijn vriendin Olcay. In een audiofragment, wat te horen is in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé, valt te horen dat Ruud dit niet over zijn kant laat gaan. „Ruud laat zien dat hij slecht kan incasseren”, volgens Evert Santegoeds. Verder in de podcast: Koffietijd verdwijnt, kunnen Carlo en Irene in dit gat springen? En Nick Schilder heeft internationale aspiraties.

