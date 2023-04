'Sentiment van dit soort oproerkraaiers is heel, heel risicovol'

In het gesprek met Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, bespreken we wekelijks wat hem bezighoudt in het nieuws. Deze week de stikstofcrisis en het gevaarlijke sentiment dat daarmee ontstaat in de samenleving.

Luister het gesprek met Paul Jansen ook via alle bekende podcastkanalen zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer