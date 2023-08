'André heeft lesje wel geleerd'

De houding van Thijs Römer is compleet anders nu hij zijn hoger beroep heeft aangekondigd, ziet Evert Santegoeds. In de podcast Strikt Privé bespreekt de hoofdredacteur van Privé met entertainmentverslaggever Jordi Versteegden alle nieuwe ontwikkelingen in de onlinezedenzaak. Verder in de podcast: Evert is enorm te spreken over het statement dat Katja Schuurman dinsdag de wereld in stuurde. Er komt wéér een boek uit over de Meilandjes, alhoewel dit keer niet geschreven door henzelf. En: met wie heeft BBB-leider Caroline van der Plas de reis gemaakt die eigenlijk bedoeld was voor haar overleden man?

