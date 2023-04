'Eerste Songfestival-rel is een feit'

Moet de beveiliging op Koningsdag in Rotterdam worden opgeschroefd, vragen Evert Santegoeds en Jordi Versteegden zich gekscherend af in de laatste Strikt Privé van deze week. Koning Willem-Alexander heeft zich in de podcastserie met Edwin Evers niet populair gemaakt in de Maasstad. Het nieuwe programma van Nick en Simon is vanaf 18 mei te zien bij de publieke omroep, gaat het nog wat worden tussen de twee? Oud-Songfestivaldeelnemer Joan Franka heeft een emotioneel verhaal gedaan over haar ervaringen tijdens het liedjesfestijn en de Nederlandse kandidaten van dit jaar, Dion Cooper en Mia Nicolai, mogen na hun valse optreden in Madrid in de herkansing.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer