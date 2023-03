‘Zo bespaart John de Mol 7,5 miljoen'

Feest in de studio van Strikt Privé! Hoofdredacteur Evert Santegoeds en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden vieren de 150ste aflevering van hun dagelijkse showbizzpodcast. Uiteraard gaat het over de aftrap van het nieuwe seizoen van de Meilandjes. Jordi sprak de familie maandag in hun onlangs gekochte pension in Noordwijk. Het nieuws over de scheiding van Sylvie Meis heeft de voorpagina’s gehaald in Duitsland. De reacties zijn niet mals. En tot slot viert ook Everts oude buurman Youp van ’t Hek vandaag feest, net als voormalig huispakkenkoning Roy Donders, die het niet meer wil hebben over zijn geaardheid.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

