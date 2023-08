17 aug. ‘Nino krijgt Rachel op de kast (waar hijzelf net is uitgekomen)’

Een tjokvolle aflevering van Strikt Privé, de podcast waarin Evert Santegoeds en Jordi Versteegden het leven van de sterren bespreken in minder dan 10 minuten. Het lijkt erop dat de rel tussen influencer Nino Wilkes en Rachel Hazes zal worden uitgevochten in de rechtbank. Waarom brengt Rachel deze opmerkelijke affaire nu naar buiten? Ook Britney Spears is de messen aan het slijpen, nu haar kortstondige huwelijk met Sam Asghari is geëindigd in een scheidingsgevecht. Sylvie Meis bewapent zichzelf tegen inbrekers, en hoe! De Meilandjes hebben nog steeds geen vergunning voor hun pension in Noordwijk en Dries Roelvink gaat viral in het Verenigd Koninkrijk.

