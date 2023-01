'Raar dat Lil Kleine hierover zweeg'

De nieuwe showbizzweek wordt afgetrapt door Evert Santegoeds en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden in de podcast Strikt Privé. Zo komt er een uitspraak in de gecremeerde kroket-zaak tussen Yvonne Coldeweijer en Rachel Hazes. Dat de ene rechtszaak de andere niet is onderstrepen de heren want er wordt ook gesteggeld over de erfenis van wijlen Jan des Bouvrie. Volgens Santegoeds is het vooral 'pijnlijk' als je het niet eens wordt over een nalatenschap en daar vervolgens ruzie over krijgt. Tot slot heeft Buckingham Palace het programma bekend gemaakt rondom de kroning van Koning Charles.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

