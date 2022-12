'Nicol Gillis, maak dat je wegkomt!'

Zorgen om realityster Nicol Kremers na nieuwe geruchten over seksuele mishandeling door haar partner Peter Gillis, bekend van het SBS-programma ‘Massa is Kassa’. Het gaat van kwaad tot erger, zegt hoofdredacteur Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van Strikt Privé. Ook gaat het in de podcast uitgebreid over alle relatieproblemen in showbizzland op de valreep van 2022. Terwijl Montana Meiland en haar jarenlange partner Dirk het nieuwe jaar zonder elkaar inluiden, probeert Nielson zijn huwelijk te redden na geruchten over vreemdgaan. Tot slot, Monique Westenberg hint op een nieuw huwelijk met André Hazes. Evert Santegoeds weet echter dat er geen nieuw aanzoek heeft plaatsgevonden.

