‘Gordon moet wel hier gaan trouwen’

Tom Egbers heeft aan tafel bij Khalid & Sophie zijn kant van het verhaal verteld over zijn grensoverschrijdende gedrag bij Studio Sport. Evert Santegoeds is kritisch: „Het is moedig dat hij daar ging zitten maar ik vraag me af of het heeft geholpen.” De hoofdredacteur van de Privé vindt bovendien dat een aspect van het gedrag van Egbers te weinig werd belicht. Hoe nu verder? Dat bespreekt Evert samen met entertainmentverslaggever Jordi Versteegden in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé.

