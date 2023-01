Deze vrouw laat Marco Borsato niet vallen

In de podcast Strikt Privé sluiten Evert Santegoeds en Jordi Versteegden de week traditiegetrouw af met het laatste entertainmentnieuws én vragen van luisteraars. Ondanks dat er nog geen sprake is van vuurwerk in de eerste drie delen van de documentaire over Harry en Meghan stromen de eerste boze reacties binnen. Een nieuwe tatoeage op de arm van André Hazes doet vermoeden dat hij opnieuw samen is met Monique. Een oude bekende van Marco Borsato zou graag een nieuw lied met hem schrijven en teleurstellende kijkcijfers voor het nieuwe programma van Gordon. Is zijn tv-carrière voorbij?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer