'Mislintat op trainingsveld is doorn in het oog spelers'

In de voetbalpodcast Kick-off bespreken Marcel van der Kraan, Mike Verweij, Steven Kooijman en Hein Keijser het allerlaatste voetbalnieuws. PSV gaat zich versterken met Noa Lang. Is dit de ontbrekende puzzelstukje in de selectie van Peter Bosz? En blijft Xavi Simons spelen bij de Eindhovenaren? Of is hij inmiddels goed genoeg voor PSG? Verder gaat het over Edson Alvarez. Er is vermeende interesse van West Ham United maar ook Bayern Munchen zou in de markt zijn voor de Mexicaan. Mike Verweij praat je bij.

Verder in de podcast: Feyenoord wil Geertruida graag behouden maar hoe haalbaar is dat? En het WK voetbal voor vrouwen staat op het punt van beginnen, maken we kans op de wereldtitel.

