'Multinationals hebben probleem: burger pikt dit niet meer'

De strijd binnen KLM is afgewend, maar de strijd om KLM moet nog losbarsten. De toegezegde noodsteun van 3,4 miljard euro geeft de luchtvaartmaatschappij wat lucht, maar de vraag is voor hoelang. In de podcast Kwestie van Centen zoomen Martin Visser, Yteke de Jong en Herman Stam uitgebreid in op de pilotenrel die deze week tot een kookpunt kwam. Hoe kon het zo misgaan tussen minister Hoekstra, de top van KLM en het personeel? Is het slim dat politiek en bedrijfsleven zo verwikkeld raken? En heeft de minister van Financiën de optie van nationalisering op tafel gelegd, in het geval de piloten niet tot inkeer zouden komen? Ook geeft luchtvaartverslaggever De Jong een uitgebreid inkijkje in de salarissen van KLM-piloten en hoe deze zich verhouden tot die van collega’s en piloten in het buitenland. „Een piloot bij KLM kan twee keer zo veel verdienen als een collega bij prijsvechter Ryanair.”

