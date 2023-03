‘Songfestivalnummer Nederland werd geschreven op servetje’

De podcast Songfestivalkoorts is terug! Telegraafverslaggever Richard van de Crommert en liefhebber Katja Zwart praten je vanaf nu elke week bij over het liedjesfestijn in Liverpool. Zeven inzendingen zijn inmiddels bekend, het podium is onthuld en de regels voor de pers zijn aangescherpt. Ook het stemproces gaat er vanaf dit jaar anders uitzien. Wat betekent dit voor de kwaliteit in de grote finale?

Speciaal te gast deze uitzending is Nathan Reinds, huisfotograaf van het Songfestival in Rotterdam, die een vuistdik fotoboek heeft gemaakt van het evenement in Ahoy. Hij vertelt het verhaal achter een aantal bijzondere foto’s. Ook bellen ze met vriend van de show, Aran Bade, die een prijs in de wacht heeft gesleept voor zijn verslag over het Songfestival. Tot slot, de mannen achter de Noorse act van 2022 hebben eindelijk hun ware identiteit onthuld en Richard en Katja staan stil bij het overlijden van twee Songfestival-iconen.

De podcast Songfestivalkoorts is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

