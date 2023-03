'Millennials moeten niet alles problematiseren'

Voor het eerst in zes jaar gaan Kitty Herweijer en Elif Isitman samen op vakantie. De bevriende journalisten vinden het doodeng, want wat als ze elkaar niet verdragen op reis? Vriendschap kan best ingewikkeld zijn, weet ook schrijfster Stéphanie Hoogenberk. Ze schuift aan in de podcast Ongefilterd met Kitty en Elif om te praten over haar nieuwe boek We hebben het over je gehad, waarin zij genadeloos haar ervaringen omtrent vriendschap beschrijft. Uiteraard worden een aantal dilemma’s uit het boek voorgelegd in de podcast, want hoe ga je om met vriendinnen die hun relatie voorrang geven of volledig opgaan in het moederschap? En waarom is het goed om vriendschappen zo nu en dan te herzien?

De podcast Ongefilterd met Kitty en Elif is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

