‘Nederland dobbert en moddert economisch door’

Op ieder feestje valt de term vroeg of laat wel een keer: cryptovaluta. Het nieuwe geldsysteem is in korte tijd razend populair geworden en lijkt aan populariteit alsmaar te winnen. Maar waar ontstond dit revolutionaire product? En hoeveel geld heeft Elon Musk in crypto zitten? In deze aflevering van de podcast Kwestie van Centen begeven DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam zich samen met crypto-kenner Theo Besteman in de wondere wereld van crypto. Want komt er uiteindelijk een cashloze maatschappij waar men alles met Bitcoin betaald of barst de bubbel en is iedereen zijn geld kwijt?

