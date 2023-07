11:51 Dit stuurt Gordons ex Gavin na liefdesgerucht

Het wordt een spannende week voor Thijs Römer. Dinsdag moet de acteur zich melden in de rechtbank in Assen, waar hij terecht staat in een zedenzaak die is aangespannen door drie jonge meiden. Evert Santegoeds en Jordi Versteegden blikken in de eerste Strikt Privé van deze week vooruit. Gordons ex Gavin is gespot met een mogelijke nieuwe vlam, die opvallend veel weg heeft van Goor! Evert kreeg een opvallend bericht van de Australiër. Ook de ex van Sylvie Meis is op jacht naar een nieuwe liefde. Verder: een pijnlijke misstap voor Linda de Mol en er hangt een vervolg van Ter Land, Ter Zee.. in de lucht.

