‘PvdA-lijsttrekker Mei Li Vos wint bokaal voor amateurisme met absurde tweet’

Na de aanval op de ‘linkse wolk’ richt D66 de pijlen nu op extreemrechts. Alles wat handig is om te gebruiken in campagnetijd wordt op een hoop gegooid, zegt politiek commentator Wouter de Winther over de tweet van fractievoorzitter Jan Paternotte. Maar er viel meer op in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, zoals het plan van CDA-leider Wopke Hoekstra om de dienstplicht her in te voeren. De partij zit behoorlijk klem, analyseert De Winther in de podcast Afhameren.

Uitstel van executie in Brussel, waar premier Rutte is voor een migratieoverleg met de lidstaten van de Europese Unie. En in het Caribisch gebied wist staatssecretaris Van Huffelen de spotlights te claimen van de Oranjes. De bewindspersoon moest het koninklijk paar begeleiden en dat ging faliekant mis, zag De Winther.

