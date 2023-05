12:06 'Wat doen André en Monique daar?'

Even leek het erop dat André Hazes en Monique Westenberg naar Las Vegas waren gereisd om elkaar het jawoord te geven. In de podcast Strikt Privé speculeren Evert Santegoeds en Jordi Versteegden over een huwelijk. Ook bespreken de showbizzdeskundigen opmerkelijke fragmenten uit de documentaire over Dion Cooper en Mia Nicolai. Zorgt de flop van het eerste televisieprogramma van Marieke Elsinga voor imagoschade? Edwin Evers is jarig, ook Martin Garrix heeft iets te vieren en de touragenda van Hans Klok is bomvol. Heeft de illusionist nog tijd om in het huwelijksbootje te stappen?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

