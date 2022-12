Heeft Halsema’s man een ander?

Burgemeester Femke Halsema heeft maanden mooi weer gespeeld over haar huwelijk met Robert Oey. Toen het weekblad Privé in mei verhuiswagens spotte voor de ambtswoning in Amsterdam, werd een scheiding nog glashard ontkend. Inmiddels weet hoofdredacteur Evert Santegoeds dat er een ander in het spel is. Verder in de podcast Strikt Privé: presentatrice Nicolette Kluijver werd gekroond tot heldin van de avond tijdens de finale van Expeditie Robinson, Linda de Mol twijfelt of ze wil blijven werken in de media en van alle Loden Leeuw-winnaars blijkt alleen oud-voetballer Andy van der Meijde bereid om de prijs voor irritantste reclame in ontvangst te nemen.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

