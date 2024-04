'Hier is Winter vol Liefde behoorlijk seksistisch'

Mountainbiken door een kas, pottenbakken of een circusworkshop. In de T kijkt TV maken Karlijn Bernoster, Marijn Schrijver, Sharon Story en Jan Uriot gehakt van de activiteiten die zijn verzonnen voor de dagdates in Boer zoekt Vrouw: Europa. Nieuwkomer Jan vindt het moeilijk om naar de ‘contactgestoorde’ Bernice te kijken. Karlijn baalt dat we niet meer te zien kregen van Adri, die over haar toeren was toen Piet haar hart brak. De biologische boerin Claudia doet Sharon denken aan een deelnemer van B&B Vol Liefde. En Marijn vraagt zich af waarom Nouk naar huis moest. Tot slot, waarom is men nog verbaasd dat deze boeren geen vragen stellen? En waar is de vibrator-wekker van Haico te koop?

De T kijkt TV is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer