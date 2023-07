12:05 'Kijker is de kluts kwijt bij Op1'

Jan Uriot is laaiend! De AvroTros heeft erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de selectie van het liedje voor het songfestival maar dat is volgens het Privé-icoon niet genoeg. „Geef het Songfestival weer terug aan de mensen, die betalen er voor!” Ook vraagt hij zich af hoe het kan dat juist het liedje van Duncan Laurence gekozen werd. Verder in de podcast: Nicolleke is bij Roddelpraat gaan zitten, is dat wel zo verstandig? En de zomerstop bij Op1 doet veel stof opwaaien wat is daar aan de hand?

