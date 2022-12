'Leontine niet bij jarige Marco'

Op een dubbele dag voor Marco Borsato nemen Evert Santegoeds en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden in vogelvlucht het showbizznieuws door in de podcast Strikt Privé. Zo gaat het over een emotionele foto van Rob de Nijs op de cover van de nieuwe Privé, waarop hij met tranen in zijn ogen naar zijn eigen afscheid kijkt. Ook bespreken Jordi en Evert de onrust rond SBS-ster Peter Gillis, hij lijkt de sympathiefactor te verliezen en dat sijpelt langzamerhand door in de kijkcijfers. Tot slot, het lichtpuntje van Linda de Mol in deze moeilijke tijden is haar eigen dochter, Noa Vahle.

