'Humberto Tan was BRUTO 30 jaar samen met zijn vrouw'

2023 is niet voor iedereen goed van start gegaan. Presentator Humberto Tan maakte bekend dat zijn relatie van 30 jaar gestrand is. Volgens Evert Santegoeds is de breuk geen verrassing: „Het was een relatie met horten en stoten.” In een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé zegt Santegoeds dat Humberto niet de persoon is om lang alleen te blijven maar de presentator ontkent op dit moment dat hij al een nieuwe liefde heeft gevonden.

Verder: het korte geding tussen Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer bleek een lange zit en is het veel besproken boek van Prins Harry, Spare, de moeite waard?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

