Wat is er aan de hand met doodstille Rachel Hazes?!

Een opvallende foto op het Instagram-account van Katja Schuurman. De presentatrice is naar Walibi geweest met Igone de Jongh en de kinderen in de week voordat hun gemeenschappelijke ex Thijs Römer zijn vonnis hoort in de grote zedenzaak die rond de acteur is ontstaan. Wat willen de twee hiermee zeggen? Dat bespreken Evert Santegoeds en Jordi Versteegden in Strikt Privé. Verder: na Sylvie Meis en Fred van Leer is er opnieuw ingebroken bij de sterren en André van Duin keert terug op televisie met ‘één van zijn inventiefste programma’s’ ooit.

