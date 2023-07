12 jul. 'Bizar hoe Peter Gillis tegen eigen zoon doet'

Op Privé-day nemen Jan Uriot en Jordi Versteegden het allerlaatste nieuws over de sterren door in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Het is nog onbekend of Peter Gillis terugkomt op televisie met een nieuw seizoen Massa is Kassa. De laatste aflevering had een open einde en Gillis ligt op dit moment aardig onder vuur. Jan verwacht dat er een nieuw seizoen komt: „Nederland kijkt graag naar boefjes." Verder in de podcast: André Hazes heeft weer een nieuw nummer uitgebracht en er is sektarisch gedrag bij B&B vol Liefde.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer