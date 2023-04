'Deze nuance in stikstofdiscussie is laatste jaren volledig ondergesneeuwd'

In het wekelijkse gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van De Telegraaf bespreken we wat hem bezighoudt in het nieuws. Deze week gaat het opnieuw over de stikstofproblematiek, die het land maar in zijn greep blijft houden.

Luister het gesprek met Paul Jansen ook via alle bekende podcastkanalen zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

