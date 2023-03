'Zwartste dag marine werd hierdoor nog zwarter'

Als het over de oorlog in Indië gaat wordt er te vaak gesproken over de misstanden en het excessieve geweld vindt Voorzitter van het Veteranenplatform Hans van Griensven. „De berichtgeving is vaak te suggestief, natuurlijk is oorlog vreselijk maar het is onterecht dat alle Indië-gangers weg worden gezet als oorlogsmisdadigers”, aldus van Griensven. In een nieuwe aflevering van de podcast Delta Tango bespreekt van Griensven met verslaggevers Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven waarom hij vindt dat het onderzoek naar de oorlog in Indië ideologisch gedreven is. Verder gaat Van Griensven ook in op de beweging In het Gelid voor Vrijheid.

