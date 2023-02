’Dit is vingerwijzing Heitinga naar Schreuder’

Weer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast Kick-off, met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee. In deze aflevering: de laatste ontwikkelingen over Manchester United en Ten Hag, heeft PSV met Van Nistelrooy goud in handen, Malacia in de belangstelling, en alles over Oranje richting het WK in Qatar.

Meer