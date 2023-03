Wat gaat Linda de Mol dán doen?!

De laatste dagen gaan er geruchten dat Katja Schuurman weer op de markt zou zijn. Ze ontkent in ieder geval niet, zegt Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van Strikt Privé De Podcast. Inmiddels komt in Duitsland de geruchtenstroom op gang over de ware reden achter de plotselinge scheiding van Sylvie Meis. Ook is de Nederlandse versie van The Crown in de maak over het leven van Máxima. Koning Willem-Alexander gaat zeker kijken, denkt Evert. Tot slot wordt de week traditiegetrouw afgesloten met de rubriek Eventjes aan Evert vragen, met daarin wel een heel bijzondere vraag.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

